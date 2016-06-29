Сотрудники Центра занятости Екатеринбурга незаконно присвоили 230 тысяч рублей: возбуждено уголовное дело

Прокуратура провела проверку в Екатеринбургском центре занятости на предмет соблюдения бюджетного законодательства. В ходе проверки было установлено: с февраля 2013 по июль 2015 года сотрудники центра трудоустраивали своих родственников на должности уборщиков и разнорабочих. Выяснено, что те своих должностных обязанностей не выполняли, но зарплата перечислялась на их карты.