Сотрудники Центра занятости Екатеринбурга незаконно присвоили 230 тысяч рублей: возбуждено уголовное дело
29 июня 2016, 11:00Экономика
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Начато расследование против сотрудников Центра занятости по факту присвоения денежных средств, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Прокуратура провела проверку в Екатеринбургском центре занятости на предмет соблюдения бюджетного законодательства. В ходе проверки было установлено: с февраля 2013 по июль 2015 года сотрудники центра трудоустраивали своих родственников на должности уборщиков и разнорабочих. Выяснено, что те своих должностных обязанностей не выполняли, но зарплата перечислялась на их карты.
Всего таким способом оказалось похищено около 230 тысяч рублей государственных денег.
Результаты проверки направлены в следственные органы. На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств с использованием служебного положения. Расследование данного дела находится под контролем прокуратуры.
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