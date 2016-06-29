Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Субсидии на сумму более 150 миллионов рублей выделены на поддержку малого и среднего бизнеса в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Субсидии на сумму более 150 миллионов рублей выделены на поддержку малого и среднего бизнеса в Свердловской области

29 июня 2016, 14:25Экономика
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»