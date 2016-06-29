Субсидии на сумму более 150 миллионов рублей выделены на поддержку малого и среднего бизнеса в Свердловской области

Претендовать на государственные субсидии смогут производственные и сельскохозяйственные компании, гостиничный бизнес и предприниматели, которые занимаются дошкольным образованием и услугами по дневному уходу за детьми.

Размер предоставленной субсидии будет зависеть от среднесписочного количества сотрудников претендующего на нее предприятия. Организация, имеющая менее 15 человек в штате, может получить субсидию в размере, не превышающем 1 миллион рублей. Если численность сотрудников компании составляет 15 человек и больше, сумма выплаты может составить до 3 миллионов рублей. Кроме того, размер компенсационной выплаты не сможет превысить 50% от суммы затраченной предприятием на обновление его основных фондов.

Размер предоставляемой субсидии также не будет превосходить сумму налогов и сборов, которые были выплачены организацией-заявителем за предыдущий год. Это поможет не допустить получение безвозвратной финансовой помощи «фирмами-однодневками». Для минимизации рисков злоупотребления государственной поддержкой со стороны недобросовестных заявителей, будут производиться выезды специалистов на предприятия, подавшие заявку на получение субсидии, с целью проверки их деятельности, а также наличия и характеристик используемого оборудования заявил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.

Нововведением в предоставлении государственной финансовой помощи в этом году является увеличение повышающего коэффициента для плательщиков единого сельхозналога с 2 до 3. Максимально возможная выплата для предприятий, работающих в сфере лесоводства и лесозаготовок, будет составлять удвоенную сумму полученных от них налогов и сборов.

Решение о предоставлении субсидии заявителю будет принимать экспертная комиссия, в состав которой будут входить представители региональных профильных министерств, Уральской торгово-промышленной палаты и общественных объединений предпринимателей. Комиссия будет оценивать заявки организаций на получение финансовой помощи по балльной системе, исходя из анализа предоставленных документов и итогов выездных проверок. Критерии оценки и полученное предприятием количество баллов обозначены в положении о субсидиях и будут находиться в свободном доступе.

Специалисты Областного фонда поддержки предпринимательства готовы проводить очные консультации для разъяснения правил предоставления государственной поддержки предпринимателям, желающим получить субсидию. Получить консультации можно в областном фонде в Екатеринбурге, а также в муниципальных фондах, расположенных в Серове, Новоуральске, Алапаевске, Берёзовском и Каменске-Уральском. Запись на прием ведется через личный кабинет на сайте областного фонда поддержки предпринимательства www.sofp.ru.

Субъекты малого и среднего предпринимательства неизменно приносят примерно 30% инвестиций в основной капитал бюджета области. Поэтому особую важность имеет финансовая поддержка бизнесу, стремящемуся к модернизации отметил в бюджетном послании губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.