Суд обязал модернизировать очистные сооружения предприятиям ЕВРАЗа
29 июня 2017, 14:05Экономика
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Четыре кузбасских предприятия ЕВРАЗа сбрасывали неочищенные воды в реки. К руководству предприятия были предъявлены иски.
Специалисты межрайонной природоохранной прокуратуры выявили, что компании ЕВРАЗа в южном Кузбассе осуществляют сброс неочищенных вод в реки, чем загрязняют водоемы и нарушают требования безопасности здоровья и жизни людей. В отношении предприятий были составлены протоколы, направлены исковые заявления в связи с нарушением законодательства в сфере охраны вод.
По соответствующим искам природоохранная прокуратура провела проверку и направила свои требования в суд., который обязал четыре предприятия Кемеровской области произвести на соответствующих предприятиях модернизацию очистных сооружений, об этом сообщает «Газета Кемерова».
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