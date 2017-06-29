Суд обязал модернизировать очистные сооружения предприятиям ЕВРАЗа

Специалисты межрайонной природоохранной прокуратуры выявили, что компании ЕВРАЗа в южном Кузбассе осуществляют сброс неочищенных вод в реки, чем загрязняют водоемы и нарушают требования безопасности здоровья и жизни людей. В отношении предприятий были составлены протоколы, направлены исковые заявления в связи с нарушением законодательства в сфере охраны вод.