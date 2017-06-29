Цены на товары услуги в России могут впервые за 6 лет снизиться к августу 2017 года
29 июня 2017, 17:30Экономика
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Российские эксперты прогнозируют снижение цен на товары и услуги. Они считают, что отъезд россиян за границу приведет к снижению потребительского спроса в стране.
Впервые за шесть лет в России в августе-сентябре 2017 года ожидается снижение стоимости товаров и услуг. Основной причиной специалисты считают ожидаемое увеличение числа туристов, выезжающих в это время за рубеж. Из-за этого потребительский спрос в этот период снизится, сообщает газета «Известия».
Согласно данным Росстата, за первые пять месяцев 2017 года турпоток россиян за границу увеличился на 25% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. А летом эта цифра может достигнуть 30%.
Помешать исполнению прогноза может только плохой урожай плодоовощной продукции: 2017 год отмечен неблагоприятными погодными условиями. Последний раз снижение цен наблюдалось в России в 2011 году: тогда показатель дефляции составил 0,2 п.п.
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