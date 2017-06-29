«Водоканал» в Березовском оштрафован на 20 миллионов рублей за сброс нечистот в водоем

Березовскому муниципальному предприятию «Водоканал» придется выплатить штраф в размере около 20 млн рублей за загрязнение атмосферы и водных объектов. Такое решение принято Арбитражным судом Уральского округа.

В 2016 году данному предприятию был назначен штраф в размере 25,2 млн рублей: с иском в суд обратился тогда Департамент по надзору в сфере природопользования.

В ответ на исковое требование коммунальщики пояснили, что ими были проведены природоохранные мероприятия, поэтому плата за негативное воздействие на окружающую среду должна быть снижена на ту сумму, которая была затрачена на их проведение.

Суд не счел доводы обоснованными, но удовлетворил ходатайство «Водоканала» в части частичного пропуска срока исковой давности, сообщает YSTAV.com.