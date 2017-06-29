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«Водоканал» в Березовском оштрафован на 20 миллионов рублей за сброс нечистот в водоем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Водоканал» в Березовском оштрафован на 20 миллионов рублей за сброс нечистот в водоем

29 июня 2017, 14:40Экономика
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