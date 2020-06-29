Как изменились расходы тагильчан на услуги ЖКХ в период самоизоляции?

В апреле 2020 года жители Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с предложением о том, чтобы произошла смена тарификации электроэнергии. Расходование ресурса по дневному тарифу по правилам обходится дороже, чем по вечернему. РЭК Свердловской области на первое полугодие 2020 года установила тариф 4670 руб./тыс.кВтч на дневную зону и 2200 руб./тыс.кВтч на ночную зону (при двухтарифных счетчиках).

Днем нагрузка на сети большая из-за работы предприятий, промышленности. Поэтому вечерний тариф введен для мотивации использования оборудования населением в вечернее время и уравновешивания нагрузки на сеть, это сделано в рамках всей страны,рассказал редакции работник энергетической сферы.

Фото: 1mediainvest.ru

Губернатор Свердловской области разъяснил подписчикам, что перепрограммирование приборов учета станет дополнительной статьей расхода для жителей и угрозой более сильного распространения инфекции из-за контакта персонала компаний с населением:

Да, конечно, постоянное пребывание дома сказывается на расходе коммунальных ресурсов. Перевести расчет в режим выходного дня, к сожалению, не так то просто. Особенно в нынешних условиях. Прежде всего, такие решения могут быть приняты только федеральными властями. Кроме того, это требует перепрограммирования приборов учета, что неизбежно повлечет к дополнительным расходам собственников жилья, а также ограничено тем, что в условиях текущей эпидобстановки представителям ресурсоснабжающих организаций рекомендовано свести к минимуму посещения домов уральцев,написал Евгений Куйвашев с своем аккаунте в Instagram.

Работники управляющих компаний отметили, что пандемия стала для сферы ЖКХ определенным испытанием из-за одновременного использования сетей жителями. Участились коммунальные аварии и в целом выросло число заявок от населения:

Нагрузка на компанию выросла: аварийная служба стала чаще выезжать. Наши работники стали чаще выходить на заявки людей, потому что люди сидели дома, не работали, как следствие, они пользовались ресурсами, и это было всё разом. Обычно люди работают, и возрастает только вечерняя нагрузка, но, поскольку люди сидели дома, всё это работало в один момент. Канализацию чаще забивало, перегорала проводка чаще, выходили из строя смесители, приборы различные,рассказал TagilCity.ru представитель одной из управляющих компаний Нижнего Тагила.

Чтобы понять, стали ли тагильчане больше тратить электричества и воды, мы изучили платёжные документы трех семей из разных районов города за весну 2019 и 2020 годов. Для сравнения брали показатели расхода электроэнергии и воды при наличии показаний счётчиков.

Фото: 1mediainvest.ru

Предпенсионеры на Вагонке Семья из двух человек в возрасте до 60 лет из Дзержинского района попала в категорию людей, которые должны были соблюдать самоизоляцию и не посещать работу. Тагильчанка трудится в детском саду, ее супруг — в организации, также закрытой во время пандемии. Семейная пара находилась в двухкомнатной квартире в панельном доме с конца марта. Мужчина вышел на работу во второй половине апреля, а женщина и по сей день на самоизоляции.

По сравнению с 2020 годом, семья за три месяца весны стала тратить больше электричества по 1 тарифу (дневному), остальные расходы снизились. В марте семья занималась ремонтом на кухне, поэтому расходы воды упали. Однако в марте вырос дневной расход электроэнергии — часть времени эти тагильчане использовали электроплиту вместо газовой. Траты электричества в дневные часы у этой семьи за весну 2020 года выросли на 20 кВт/ч (+26%), а в вечерние — снизились на 10 кВт/ч (-7%). Стоимость дневного тарифа выше, поэтому плата за коммунальную услугу несущественно, но выросла.

Расходы воды — и горячей, и холодной — в этой семье весной 2020 года упали на 12%, по сравнению с весной 2019 года. В целом, режим самоизоляции для этой тагильской семьи не увеличил расходы на коммунальные платежи.

Фото: 1mediainvest.ru

Молодая семья с ГГМ Проживающая в трехкомнатной квартире на ГГМ семейная пара с ребенком-дошкольником во время пандемии тоже стала тратить больше электроэнергии в дневное время. Расход электроэнергии по 1 тарифу за весну у этой семьи по сравнению с прошлым годом вырос почти в полтора раза — на 47%, в вечернее время расход незначительно снизился — на 3%.

Супруг в этой семье не прекращал трудовую деятельность и каждый день был на работе, а вот женщина и ребенок стали проводить все время в квартире. Самоизоляция сказалась и на расходах воды, рост составил +19% — холодной и +6% — горячей. Соответственно, выросли и расходы семьи на водоотведение.

Педагог из центра города Учитель из Ленинского района, проживающая в однокомнатной квартире, во время удаленной работы из дома стала расходовать больше электроэнергии в дневные часы в марте и апреле, однако в мае женщина жила экономнее — траты на «свет» упали и днем, и вечером. Дистанционное обучение началось в апреле, однако существенно не сказалось на расходах тагильчанки. В итоге за три месяца весны этого года педагог потратила меньше электроэнергии, чем весной минувшего года.

Получается, что расходы ресурсов не выросли, а просто перераспределились в течение дня у тех, кто проживает без детей. Семьи с детьми во время пандемии получили дополнительную господдержку в виде денежных выплат на каждого ребенка до 16 лет, а также выплаты на детей до трех лет в размере 15 тысяч рублей суммарно за три месяца. Также с января 2020 года в России введен материнский капитал на рождение первого ребенка (466,6 тысячи рублей), что стало дополнительной мерой поддержки семей с детьми.

Однако некоторые тагильчане столкнулись и со сложностями: у кого-то сократили зарплату, кого-то отправили «без содержания», а кто-то и вовсе лишился дохода. Финансовое благосостояние тагильчан, согласно данным опроса TagilCity.ru, оставляет желать лучшего. Однако коммунальные платежи, как выяснилось, не самая «неподъемная» часть расходов.