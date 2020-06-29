Свердловская область оказалась среди регионов-должников после пандемии

23 июня, во время обращения к россиянам, президент Владимир Путин заявил, что регионам будет оказана дополнительная финансовая поддержка в размере 100 миллиардов рублей. Ранее он обещал еще 200 миллиардов. Средства должны были компенсировать расходы, связанные с коронавирусом. Кроме того, еще 100 миллиардов будет выделено регионам на дорожное строительство, которые быстро и много строят.

Это, конечно, хорошо, но на фоне пандемии у регионов резко сократились доходы. Рейтинговое агентство АКРА провело собственное исследование и выяснило, что по итогам года бюджеты регионов могут не досчитаться 9% доходов. В деньгах эта сумма составляет 1,3 миллиарда рублей. Так что выделенные 300 миллиардов покроют максимум четвертую часть убытков. В данном случае остается или сократить доходы, или использовать резервные средства, которые есть далеко не у каждого региона, или залазить в долги.

«Новые известия» разобрались, как изменился госдолг регионов, и повлияла ли на него самоизоляция. Для этого были проанализированы данные Минфина, и посчитано, как поменяется госдолг.

«Пустые» два года борьбы с долгами За прошлые два года общий долг всех регионов уменьшился незначительно. Снижение составило всего 4,2%: с 2,19 триллиона до 2,1 триллиона на 1 июня 2020 года. Кроме того, общий госдолг снизился и за первые пять месяцев 2020 года.

Сокращение госдолга Фото: Newizv.ru

При этом, 0,6% за пять месяцев это очень мало, так как власти рассчитывали в 2017 году на сокращение 5%. Произошло это потому, что регионы стали наращивать госдолг.

Изменение госдолга Фото: Newizv.ru

Два года назад 27 регионов также наращивали госдолг, а два региона его не имели. А сократили долги 47 регионов, тогда как сейчас их насчитывается 36. И если у Севастополя и Сахалина остались прежние позиции, то у других должников ситуация изменилась.

Топ регионов с наибольшим госдолгом Фото: Newizv.ru

Ранее лидером рейтинга был Краснодарский край. Он сократил госдолг на 31%. При этом у Московской области он вырос на 73%. И в данном случае коронавирус ни причем, так как этот показатель был уже 1 января 2020 года.

Топ регионов по росту госдолга Фото: Newizv.ru

Санкт-Петербург не спроста вошел в десятку лидеров. За пять месяцев 2020 года его долг вырос на 83%. Очень хорошо выглядят Пермский край и Тверская область, которая не вводила режим самоизоляции, а только ограничилась карантином некоторых населенных пунктов и рекомендациями.

Руководитель центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов утверждает, что в такой ситуации можно потерять все, что имел.

Стремительное увеличение госдолга, конечно, является негативным процессом. Регион, достигший критических значений, во-первых, подпадает под более жесткие требования бюджетного законодательства, во-вторых, получает пониженные кредитные рейтинги и соответствующее изменение отношений со стороны инвесторов, а в-третьих, просто оказывается в сложной ситуации текущего управления, объясняет он.

Свердловская область оказалась на четвертой строчке рейтинга регионов с наибольшим госдолгом. Его сумма составляет 86,19 миллиарда рублей. А по приросту госдолга регион попал на десятую строчку рейтинга. Так, прирост составил 11,66%.

В разрезе отдельных городов ситуация обстоит не столь печально. Заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин утверждает, что ситуация находится под контролем и за последний год улучшилась.

Учитывая, что глава города отчитался на прошлой неделе перед городской думой о своей деятельности, затронул отчасти исполнение бюджета, 2019 год мы закончили с кредиторской задолженностью где-то менее 10% от наших собственных источников доходов. В 2019 году задолженность была где-то 30% кредиторская. Также идет планомерное уменьшение муниципального долга за счет возвращенных кредитов, уменьшения взятых на себя кредитных обязательств. Потому в целом у муниципалитета положительная динамика к снижению задолженности, прокомментировал ситуацию TagilCity.ru Вячеслав Горячкин.

Руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев считает, что наращивание госдолга региону только в плюс.

Я считаю, если долг растет, значит кредит доверия большой. Я желаю нашей области накапливать этот долг, так как ресурсы это не только то, что ты заработал, но и то, что ты смог привлечь. У нас индустриальный регион, и в долгосрочной перспективе, я считаю, что он будет только развиваться в этом направлении и больше денег зарабатывать. Поэтому точно не нужно бояться этих вот долгов. Посмотрите на соединенные штаты — самая сильная экономика в мире и самая закредитованная. Все правильно мы делаем сейчас, что привлек эти ресурсы, которые можем, рассказал TagilCity.ru Сергей Федореев.

Будет ли эффект? Даже если власти всех регионов направят все свои силы на развитие, эффект может оказаться нулевым. А дело в банальном отсутствии денег на реформы. По итогам первого квартала 2020 года регионам и муниципалитетам досталось только 43% собранных налогов. Остальное было направлено в федеральный бюджет.

Заработок регионов Фото: Newizv.ru

Собственных средств регионам очень сильно не хватает. Практически все оставшиеся 32% являются субвенциями федерального бюджета. Так что губернаторам выгоднее наращивать госдолг. При этом, как показывает практика и мнение экспертов, растущий долг не обязательно приводит к дефолту региона.

Партнер ФБК и директор Института стратегического анализа Игорь Николаев объяснил, что федеральный центр подобных крайностей не допускает. В любом случае находятся возможности для помощи региона в балансировке бюджета.

Владимир Климанов при этом утверждает, что дефолт региона является исключительным делом.

Последние такие случаи реально имели место в августе–сентябре 1998 года, хотя в последние годы объем государственного долга ряда субъектов Федерации, например, Мордовии, превышает годовой объем собственных налоговых и неналоговых доходов, говорит Климанов.

Сергей Федореев уверен, что пандемия действительно повлияла на собираемость налогов, но при этом, регион быстро восстановит свои позиции.

Это последовательная политика государства — предоставление отсрочек по оплате налогов. Это необходимая мера и предприниматели ей пользуются. Поэтому здесь очевидные последствия. Это значит, предприниматели реализовали те возможности, которые им предоставило государство. Будет подниматься собираемость, и уверен, к концу этого года началу следующего мы восстановим свои позиции, в том числе и по части собираемости, говорит Федореев.

Каковы будут последствия 13 сентября пройдут выборы глав в 18 регионах страны. Два года назад эксперты считали, что уровень госдолга является одним из важнейших показателей, влияющих на способность власти региона удержаться на своем посту. Но как обстоит ситуация сейчас?

В 2020 году произошли перестановки в шести регионах. Так, в Пермском крае, Чувашии, Калужской и Архангельской областях, Коми и Камчатке на выборы пойдут не губернаторы, а врио и все, кроме Камчатки снизили госдолг. Так что показатель госдолга больше не является определяющим.

Каким регионам опасно влезать в долги Фото: Newizv.ru

Однако получается, что регионы с самым большим госдолгом государству задолжали больше 50% от своих доходов.

Независимый аналитик Иван Антропов предостерегает, что последствия всего этого могут наступить уже в 2021 году.

Негативные последствия от быстрого и неподкреплённого доходами госдолга могут наступить уже совсем скоро — в 2021 году. В текущем году регионы могут позволить себе свободную финансовую политику: правительство освободило их от платежей по госкредитам. Но до конца льготного периода осталось полгода, а скорое восстановление экономики в прогнозах Минфина и Минэкономразвития — чистой воды профанация, объяснил Антропов.

В пятерку лидеров среди регионов, которым опасно наращивать госдолг, попала и Свердловская область. Она находится на втором месте. Так, регион должен 70,40% своего дохода государству. При этом, в списке самых закредитованных регионов он находится на 32 месте.

При этом, Вячеслав Горячкин говорит, что картина, в целом, в 2020 году может измениться.

Область планирует недополучить порядка 30%. Такая информация поступает из официальных источников. Скорее всего, у нас будут потери и муниципального бюджета и доходов. Поэтому ситуация может измениться, но я надеюсь, что государство, учитывая сегодняшнюю ситуацию, окажет поддержку. Будет и областной бюджет получать дополнительные субсидии, субвенции. В свою очередь, область постарается компенсировать выпадающие доходы муниципалитетам, сказал Горячкин.

Руководитель центра «Мой бизнес» уверен, что все будет хорошо, но придется немного подождать.

Мы же не надутая область как пузырь. Есть области надутые как пузырь, у них нет ни производства, ни туризма. При этом они расходуют сумасшедшие объемы средств. У нас, слава богу, экономика она «железная» в прямом и переносном смысле. Поэтому все будет хорошо, но не сразу, говорит Сергей.