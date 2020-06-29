Сотрудники «ВСМПО-АВИСМА» под Нижним Тагилом сообщили о сокращении штата на 40%
Профсоюз «ВСМПО-АВИСМА», расположенного под Нижним Тагилом, опровергает слова совета директоров об отсутствии проблем на предприятии.
Сотрудники обращаются в СМИ с просьбами о распространении информации о массовом сокращении работников предприятия: переход с привычного графика на режим 3/ 4 и 4/3, реорганизация структуры предприятия, уменьшение заработной платы до 20%, увольнение женщин в декрете и сокращение должностей на 40%, открытие новых вакансий на высокие должности, сообщается в обращении к свердловчанам от имени профсоюзной организации.
Председатель заводской профсоюзной организации Владимир Иванов обратился с письмом к начальнику предприятия Максиму Кузюку с просьбой о разъяснении ситуации, об этом TagilCity.ru рассказал работник салдинского предприятия.
Хотим привлечь внимание общественности к нашей проблеме, Руководство говорит, что сокращения нет и не планируется, но это только официально. На самом же деле людей заставляют увольняться по собственному желанию. Давят даже на мамочек в декрете,заявляет женщина по имени Надежда.
Проблему подтверждают и сотрудники профсоюзной организации ВСМПО:
В заводоуправлении убрали несколько отделов. Всех бухгалтеров, экономистов, инженеров по кадрам, инженеров по качеству выводя из структуры цеха, уменьшают их количество. Не предлагая другую должность, работу. Электромонтеров, слесарей, сварщиков переводят в один цех, уменьшая количество персонала. Некоторое количество остаётся за бортом — ничего не предлагают.
Владимир Иванов сообщил редакции, что призывает сотрудников решать вопрос в правовом поле и не ставить подписи под документами о сокращении:
Заказов нет. Мы согласились на 4/3, на 3/ 4 чтобы сократить коллектив. К сожалению, декретницы не обращаются к нам. Мы постарались через все средства объяснить, чтобы они не шли на завод. По закону они не обязаны приходить на предприятие. Если что-то вам не ясно, приходите в профсоюзный кабинет. Не делайте необдуманных решений, не подписывайте никаких бумаг. Но, к сожалению, есть люди, которые подписывают.
Напомним, титановое предприятие получило 8,1 миллиона убытка за 2020 год. На встрече трудового коллектива Кузюк заявлял, что если ситуация не изменится, то деятельность ВСМПО будет остановлена к осени этого года.
Редакция TagilCity.ru отправила запрос на предприятие с просьбой о разъяснении ситуации. На момент публикации материала ответа не последовало.
На прошлой неделе стало известно о том, что Михаил Савченко покидает пост мэра Верхней Салды по причине болезни отца. Однако инсайдеры редакции полагают, что градоначальник не хочет фигурировать в ситуации, которая разворачивается на ВСМПО.