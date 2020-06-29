Строительство очистных сооружений для моста в Нижнем Тагиле обойдется в 52 млн рублей

Заявки по конкурсу принимаются до 6 июля, а итоги будут подведены 8 июля. Кроме того, работы должны быть выполнены до ноября 2020 года.

Планируется смонтировать на по всей протяженности моста ливневую канализацию, очисткой вод из которой и будут заниматься сооружения. Стоимость работ была оценена в 52 миллиона рублей.