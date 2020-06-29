Строительство очистных сооружений для моста в Нижнем Тагиле обойдется в 52 млн рублей
Сегодня, 13:21ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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МУП «Тагилдострой» начал поиски подрядчика, который построит очистные сооружения для строящегося моста через Нижнетагильской пруд. Соответствующий конкурс опубликован на портале госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявки по конкурсу принимаются до 6 июля, а итоги будут подведены 8 июля. Кроме того, работы должны быть выполнены до ноября 2020 года.
Планируется смонтировать на по всей протяженности моста ливневую канализацию, очисткой вод из которой и будут заниматься сооружения. Стоимость работ была оценена в 52 миллиона рублей.
Напомним, контракт на строительство моста через Тагильский пруд был получен московской компанией «Альмакоргрупп». Работа подрядчика оценена в 3,9 миллиарда рублей. Основная масса работ выполняется сопутствующими субподрядчиками города.
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