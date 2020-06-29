Владельца тагильского маяка просят освободить незаконно занятый участок

От Костромина требуют снести объекты, расположенные на набережной: каменную плитку, лестницу, каменный парапет, металлические причалы, столбы с протянутой между ними цепью и капитальный забор с двумя воротами.

Тагильский Маяк стал излюбленным местом граждан для проведения такого важного в жизни торжества как регистрация бракосочетания, проведения различных фотосессий, да и просто приятной прогулки по красивому месту. Вход на площадь маяка неограничен ни для кого. Существующее ограждение выполняет функцию охраны этой красоты от рук и действий граждан, пытающихся проникнуть на территорию находясь в неадекватном состоянии (в алкогольном опьянении, для разжигания мангалов, распития спиртных напитков и т. д.) Во избежание конфликтных ситуаций связанных с порчей этого прекрасного объекта, доступ вышеуказанных лиц ограничен существующим ограждением и охраной, что является только плюсом, так как на территории маяка поддерживается порядок, в том числе и санитарный (отсутствует мусор, бумажки, бутылки и т. д.). Граждане могут спокойно проводить время, наслаждаясь красотой этого места и Тагильского пруда, не опасаясь за свои вещи, здоровье и хорошее настроение, гласит текст обращения.

Юридическое управление мэрии сообщило TagilCity.ru, что участок площадью 1012,75 кв. м. был занят незаконно. Костромину выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства. Специалисты по архитектуре и градостроительству повели осмотр территории и сделали вывод о том, что трехэтажное здание, на первом этаже которого размещены подъездные гаражные ворота, крытая терраса с окнами, расположенными от пола, сооружение в виде маяка, здание, примыкающее к террасе и отдельно стоящее здание с окнами и двускатной крышей являются незаконными сооружениями.

Объекты, которые возведены на этом месте, по официальным документам, зарегистрированы как жилой дом. В связи с этим, юридическое управление обратилось с иском в суд к Костромину с просьбой об освобождении территории.

Костромин признан виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в самовольном занятии земельного участка площадью 1012,75 кв. м., выходящего за границы земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Береговая, 24,сообщает ведомство.