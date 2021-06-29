Жилплощадь в новостройках подорожала за год в Нижнем Тагиле

В крупных российских городах на четверть подорожала жилплощадь в новостройках за год. Наименьший рост цен зафиксирован в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

С июня 2020 года по июня 2021 года средняя цена за 1 квадратный метр в новостройках, расположенных в городах с населением более 300 тысяч человек, выросла на 26,7%. В первые месяцы текущего года цены выросли на 12,6%, передает РБК со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир». Самый большой рост цен на квартиры в новостройках отмечен в Сочи — +37,9%. Также рост произошел в Калининграде (+20,2%), Омске (+19,1%), Симферополе (+18,6%), Саратове (+17,7%), Краснодаре (+17,5%) и других южных городах России. Меньше всего стоимость новой жилплощади выросла в Нижнем Тагиле (+2,8%), Уфе (+3,1%), Мурманске (+3,5%), Якутске (+3,8%) и Екатеринбурге (+5%). На 11,8% выросли цены в Москве, на 16% — в Московской области, на 13,1% — в Санкт-Петербурге, на 14,5% — в Ленинградской области. Максимальный рост цен зафиксирован в регионах с высокой миграционной привлекательностью в пандемический год. Многие получили возможность работать удаленно и решили переехать в города с более мягким климатом в зимние месяцы — Сочи, Симферополь, Калининград, Севастополь, подтвердили данные аналитиков «Мир квартир» в ЦИАН. Напомним, средняя стоимость квадратного метра общей площади жилья в Нижнем Тагиле во втором квартале 2021 года выросла на 2,5 тысячи рублей. На 2,5 тысячи рублей подорожал квадратный метр жилья в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter