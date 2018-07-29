Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Директор дегтярского водоканала задолжал 1,2 миллиона своим сотрудникам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
6 447

Директор дегтярского водоканала задолжал 1,2 миллиона своим сотрудникам

Сегодня, 16:20Экономика
Читайте
также
Город Невьянск отметил 317-летие: как это было
Как адаптировать ребенка к детскому саду?
Травмы на каникулах: что важно помнить во время летнего отдыха?