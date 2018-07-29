Директор дегтярского водоканала задолжал 1,2 миллиона своим сотрудникам

Прокуратура Ревды осуществила проверку, в результате которой установлено, что МУП «Дегтярское водо-канализационное хозяйство» не соблюдает требования трудового законодательства.
По данным прокуратуры, 67 сотрудников предприятия остались без заработной платы за июнь 2018 года. Всего МУП задолжало своим работникам 1 миллион 222 тысячи рублей.
Для защиты прав трудящихся прокуратурой города был проведен комплекс мер. Директору предприятия было внесено преставление об устранении задолженности по заработной плате перед сотрудниками.
Также на руководителя МУП завели административное дело. Ему грозит наказание в виде предупреждения или штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Теперь прокуратура намерена взыскать невыплаченную заработную плату через суд.
Перебои с выплатой зарплаты работникам уже случались на предприятии. Так, в мае 2018 года прокуратура взыскала с руководства предприятия 1 миллион 233 тысячи рублей заработной платы за март 2018 года.