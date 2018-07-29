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Тагильчанин стал самым богатым депутатом Заксобрания Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин стал самым богатым депутатом Заксобрания Свердловской области

Сегодня, 09:40Экономика
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