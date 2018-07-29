Тагильчанин стал самым богатым депутатом Заксобрания Свердловской области

Депутаты Заксобрания отчитались о своих доходах перед общественностью. Согласно поданным декларациям, самым состоятельным чиновником стал Алексей Кушнарев, возглавляющий ЕВРАЗ НТМК. За 2017 год он заработал 109,5 млн рублей.

На втором месте среди тагильчан находится Владимир Рощупкин, который отчитался о заработке в 16,2 млн рублей. Замыкает тройку состоятельных депутатов-тагильчан лидер профкома НТМК Владимир Радаев с годовым доходом в 5,8 млн, сообщают «Все новости».