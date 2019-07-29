Свердловская область заняла четвертое место среди кредитно-активных регионов
Сегодня, 10:16ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге регионов России с наибольшей кредитной активностью, пишет Urbc.
Данные приводит объединенное кредитное бюро за второй квартал 2019 года. За этот период в Свердловской области было выдано 300,76 тысяч кредитов на 67,32 млрд рублей. За год число кредитов выросло на 6%, объем — на 3%.
На первом месте рейтинга находится Московская область с 1,02 млн кредитов на сумму 412,96 млрд рублей. Вторую строчку списка занимает Ленинградская область. Там выдано 422,66 тысяч кредитов на 137,89 млрд рублей. На третьем месте Краснодарский край — 359,33 тысяч кредитов на 71,03 млрд рублей.
Всего за второй квартал в России выдано 9,58 млн кредитов на сумму 2,2 трлн рублей. Количество выданных кредитов в стране выросло на 7%, объемы – на 4%.
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