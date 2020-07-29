Правительство Свердловской области берет кредит на 9,5 миллиарда рублей

Сегодня завершилось определение поставщика по 11 заявкам общей суммой на 9,5 млрд рублей. На все заявки откликнулся лишь один поставщик — Сбербанк. За обслуживание этих кредитов регион заплатит более миллиарда рублей. Погасить долги нужно будет до 2022 года. Максимальная ставка по кредитам составит 5,5% годовых.