Правительство Свердловской области берет кредит на 9,5 миллиарда рублей
Сегодня, 15:58ЭкономикаФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Региональное министерство финансов получит кредиты на 9,5 миллиарда рублей, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня завершилось определение поставщика по 11 заявкам общей суммой на 9,5 млрд рублей. На все заявки откликнулся лишь один поставщик — Сбербанк. За обслуживание этих кредитов регион заплатит более миллиарда рублей. Погасить долги нужно будет до 2022 года. Максимальная ставка по кредитам составит 5,5% годовых.
По условиям аукциона кредитные линии должны быть открыты через один рабочий день после подписания контрактов. Средства будут доступны в банке до 31 декабря 2020 года.
Ранее свердловское министерство финансов разместило облигационный заем на 10 миллиардов рублей, после чего госдолг региона составил около 96,2 миллиарда рублей.
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