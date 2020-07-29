Стало известно сколько потратила Свердловская область на борьбу с COVID-19

Большая часть средств, 5,1 миллиард рублей, является компенсацией выпадающих доходов региона.

Перепрофилирование больниц под лечение коронавируса, а также создание новых коек, обошлись региону в 2,3 миллиарда рублей. Еще 1,5 миллиарда рублей пошли на дополнительные выплаты медикам и 0,2 миллиарда рублей — на выплаты социальным работникам.

Еще 0,3 миллиарда рублей было потрачено на обеспечение безопасности при проведении голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, а 0,1 миллиард рублей был потрачен на оказание поддержи малому и среднему бизнесу.