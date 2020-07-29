Стало известно сколько потратила Свердловская область на борьбу с COVID-19
Сегодня, 18:29ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
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Свердловская область за время пандемии получила из федерального бюджета 9,5 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, а также стабилизацию экономической ситуации. Об этом сообщило областное министерство финансов.
Сюжеты: Коронавирус
Большая часть средств, 5,1 миллиард рублей, является компенсацией выпадающих доходов региона.
Перепрофилирование больниц под лечение коронавируса, а также создание новых коек, обошлись региону в 2,3 миллиарда рублей. Еще 1,5 миллиарда рублей пошли на дополнительные выплаты медикам и 0,2 миллиарда рублей — на выплаты социальным работникам.
Еще 0,3 миллиарда рублей было потрачено на обеспечение безопасности при проведении голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, а 0,1 миллиард рублей был потрачен на оказание поддержи малому и среднему бизнесу.
Напомним, в Екатеринбурге несколько больниц были перепрофилированы под лечение больных коронавирусом. Три из них уже возвращаются к обычному режиму работы.
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