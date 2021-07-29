Никто не явился на покупку выставленного на торги отель Demidov Plaza в Нижнем Тагиле

Заявки можно было подавать в течение месяца, но ни единой заявки на покупку подано не было, рассказала ИА «Все новости» менеджер проекта компании «РТ-капитал», занимающейся продажей отеля.
Компания «РТ-капитал», дочерняя организация госкорпорации Ростех, решила предоставить преимущественное право на приобретение отеля членам общества ООО «УБТ-отель». Если они ответят отказом, торги на продажу 100% доли снова будут проведены.
Напомним, отель был построен на набережной Тагильского пруда в 2015 году. Изначально гостиница работала под брендом международной сети Park Inn. В 2018 году из-за американских санкций сети пришлось уйти из Нижнего Тагила, а отелю дали название Demidov Plaza.