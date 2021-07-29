Никто не явился на покупку выставленного на торги отель Demidov Plaza в Нижнем Тагиле

Семиэтажный отель Demidov Plaza, единственный четырёхзвёздочный в Нижнем Тагиле, приобрести никто не решился. На торги он был выставлен в конце июня 2021 года за 1 миллиард 183 миллиона рублей.

Заявки можно было подавать в течение месяца, но ни единой заявки на покупку подано не было, рассказала ИА «Все новости» менеджер проекта компании «РТ-капитал», занимающейся продажей отеля. Компания «РТ-капитал», дочерняя организация госкорпорации Ростех, решила предоставить преимущественное право на приобретение отеля членам общества ООО «УБТ-отель». Если они ответят отказом, торги на продажу 100% доли снова будут проведены. Напомним, отель был построен на набережной Тагильского пруда в 2015 году. Изначально гостиница работала под брендом международной сети Park Inn. В 2018 году из-за американских санкций сети пришлось уйти из Нижнего Тагила, а отелю дали название Demidov Plaza. УВЗ продаёт единственный четырехзвездочный отель Тагила за миллиард

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