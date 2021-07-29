Очистные сооружения в двух цехах на УВЗ построит тагильская компания

Напомним, подрядчику нужно достроить локальные очистные сооружения в цехах 113 и 680 на УВЗ до 30 сентября 2021 года. Работы проводятся для того, чтобы снизить нагрузку на общезаводские очистные сооружения. В цехе 113 работы уже выполнены на 75%, в цехе 680 — на 10%.