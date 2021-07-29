Очистные сооружения в двух цехах на УВЗ построит тагильская компания

Очистные сооружения в двух цехах на УВЗ построит тагильская компания
Очистные сооружения в двух цехах на УВЗ построит тагильская компания
Сегодня, 11:57ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Подрядчиком на строительство очистных сооружений в двух цехах на УВЗ стало ООО «Горсвет-НТ». Сумма контракта составила 78,5 миллиона рублей, заказчик «УБТ-сервис» ведет переговоры о снижении цены.

На аукцион заявилась только одна организация, закупка признана несостоявшейся. Контракт планируется заключить с тагильским ООО «Горсвет-НТ».

Сейчас ведутся переговоры о снижении цены контракта. Очистные сооружения были недостроены в 2013 году, их будут восстанавливать, рассказал редакции TagilCity.ru директор компании-заказчика «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.

«Горсвет-НТ» зарегистрирован в 2016 году, директором является Константин Благинин. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Организация являлась поставщиком в 12 госконтрактах на сумму 19,1 миллиона рублей для МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила, АО «Облкоммунэнерго», Горбольницы № 4 и других заказчиков.

Напомним, подрядчику нужно достроить локальные очистные сооружения в цехах 113 и 680 на УВЗ до 30 сентября 2021 года. Работы проводятся для того, чтобы снизить нагрузку на общезаводские очистные сооружения. В цехе 113 работы уже выполнены на 75%, в цехе 680 — на 10%.

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