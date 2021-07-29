Очистные сооружения в двух цехах на УВЗ построит тагильская компания

На аукцион заявилась только одна организация, закупка признана несостоявшейся. Контракт планируется заключить с тагильским ООО «Горсвет-НТ».
Сейчас ведутся переговоры о снижении цены контракта. Очистные сооружения были недостроены в 2013 году, их будут восстанавливать, рассказал редакции TagilCity.ru директор компании-заказчика «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.
«Горсвет-НТ» зарегистрирован в 2016 году, директором является Константин Благинин. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Организация являлась поставщиком в 12 госконтрактах на сумму 19,1 миллиона рублей для МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила, АО «Облкоммунэнерго», Горбольницы № 4 и других заказчиков.
Напомним, подрядчику нужно достроить локальные очистные сооружения в цехах 113 и 680 на УВЗ до 30 сентября 2021 года. Работы проводятся для того, чтобы снизить нагрузку на общезаводские очистные сооружения. В цехе 113 работы уже выполнены на 75%, в цехе 680 — на 10%.