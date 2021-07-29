Падение цен на картофель, морковь и огурцы с помидорами зафиксировал Росстат

С 20 по 26 июля 2021 года снизились цены на морковь на 8,4%, картофель стал дешевле на 7,5%. Кроме того, цены на огурцы стали ниже на 5,4%, а на помидоры — на 4,3%, сообщает Росстат.
Но, сравнивая с аналогичным периодом 2020 года, стоимость моркови стала дороже на 122%, картофель — на 56,4%. А огурцы и помидоры за минувший год стали дешевле на 45,9% и 31,8%.
Напомним, депутаты Свердловской области в июле 2021 года ввели в регионе режим ЧС в связи с плохим урожаем из-за засушливой погоды, которая установилась в начале мая 2021 года.