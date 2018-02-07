2,7 млн рублей выделены на капремонт кровли детского сада № 72 в Нижнем Тагиле
2 774 410 рублей выделено на ремонт кровли детского сада № 72 МБДОУ ДС «Солнечный круг» по ул. Гвардейская, 61а в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила.
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила на сайте госзакупок разместило открытый аукцион по поиску подрядной организации, которая займется капитальным ремонтом кровли в МБДОУ ДС №72. На работы выделено 2 774 410 рублей.
По данным технического задания, подрядчик должен выполнить демонтаж старой кровли и шифера, а также насыпного утеплителя. Все работы по демонтажу должны выполняться технологией с применением безударных способов.
В ходе ремонта исполнитель должен установить новую скатную кровлю, вытяжные вентиляционные зоны и водосточную систему, установить ограждение крыши.
Подрядчик обязуется предоставить к комиссионному осмотру скрытые виды работ, в том числе монтаж новой стропильной конструкции и монтаж теплоизоляции. А также предоставить заказчику беспрепятственный доступ на объект для контроля и фотофиксации.
Строительный мусор исполнитель должен вывезти сам на своей технике.
Все работы должны выполняться с соблюдением техники безопасности и норм действующего законодательства, и из материалов, соответствующих ГОСТам и заявленным требованиям.
Все работы должны быть выполнены в течение 45 дней. Срок устранения выявленных недостатков в период эксплуатации объекта составляет 30 календарных дней. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
Прием заявок от участников завершится 10 сентября 2018 года, итоги будут подведены 14 сентября 2018 года.