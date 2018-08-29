Директор красноуфимского МУПа ограбил предприятие на 200 тысяч рублей

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В Красноуфимске на скамье подсудимых оказался директор муниципального унитарного предприятия. Следствию удалось доказать, что руководитель использовал служебное положение для того, чтобы похитить денежные средства компании.
С января по декабрь 2012 года директор красноуфимского МУПа заключал с вверенным предприятием от имени третьих лиц договора на вывоз отходов по завышенным тарифам. Это позволило похитить денежные средства в размере 200 тысяч рублей, которые через подставных людей директор присваивал себе.
С началом следственных действий суд отстранил руководителя от занимаемой должности. По результатам уголовного разбирательства вина подсудимого была полностью доказана. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
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