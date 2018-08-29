Директор красноуфимского МУПа ограбил предприятие на 200 тысяч рублей

С января по декабрь 2012 года директор красноуфимского МУПа заключал с вверенным предприятием от имени третьих лиц договора на вывоз отходов по завышенным тарифам. Это позволило похитить денежные средства в размере 200 тысяч рублей, которые через подставных людей директор присваивал себе.