Глава «Россетей» Ливинский рассказал о положительном финансовом тренде

По сообщению пресс-службы «Россетей», в первые шесть месяцев показатель EBITDA оказался равен 145,8 миллиарда рублей. В том же периоде 2017 года его размер составил лишь 140,8 миллиарда рублей.

По словам гендиректора компании «Россети» Павла Ливинского, сейчас деятельность корпорации направлена на повышение эффективности работы и снижение операционных затрат. Менеджмент корпорации намерен сохранить положительную динамику. Показатели «Россетей» продолжат расти и в следующие отчетные периоды.