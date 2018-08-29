Глава «Россетей» Ливинский рассказал о положительном финансовом тренде

В январе-июне нынешнего года у группы «Россети» заметно выросли главные финансовые показатели по МФСО. По сравнению с показателями минувшего года, в указанном выше периоде чистая прибыль группы увеличилась более чем на 5%. Размер доходов вырос с 54 до 57 миллиардов долларов, а выручка стала больше на 11,3%.
По сообщению пресс-службы «Россетей», в первые шесть месяцев показатель EBITDA оказался равен 145,8 миллиарда рублей. В том же периоде 2017 года его размер составил лишь 140,8 миллиарда рублей.
По словам гендиректора компании «Россети» Павла Ливинского, сейчас деятельность корпорации направлена на повышение эффективности работы и снижение операционных затрат. Менеджмент корпорации намерен сохранить положительную динамику. Показатели «Россетей» продолжат расти и в следующие отчетные периоды.
Показываемый «Россетями» положительный финансовый тренд хорошо скажется на инвесторах и держателях ценных бумаг компании. Положительную динамику главных показателей прибыльности и устойчивости группы постараются сохранить. Руководство обеспечит безусловную надежность передачи электроэнергии, его качество и доступности для россиян.