Три екатеринбуржца отправятся на 9 лет в тюрьму за коммерческий подкуп

Согласно материалам дела, в июне 2016 года одна из строительных организаций Екатеринбурга была признана банкротом по решению суда. Арбитражный управляющий привлёк к заранее запланированному преступлению двух знакомых и вместе они обманными действиями втёрлись в доверие к учредителю строительной компании. В результате один из злоумышленников занял пост конкурсного управляющего.

Троица требовала от учредителя сумму в размере 1,5 млн рублей за выход из процедуры банкротства или 150 тыс. рублей ежемесячно за покровительство во время её ведения. При этом никто из участников группы не обладал достаточными полномочиями, чтобы оказывать влияние на ход процедуры.

За период с февраля по май 2017 года группа получила от главы строительной компании 450 тыс. рублей в качестве платы за покровительство и 750 тыс. рублей за утверждение мирового соглашения в Арбитражном суде. Во время передачи второй части суммы в 750 тыс. злоумышленников задержали оперативники.