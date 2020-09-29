В Нижнем Тагиле появится план по ликвидации разливов нефти

Согласно документации, при составлении плана должны быть учтены количество нефтепродуктов на объектах, максимальный объем их разлива, физико-химические свойства, гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия, а также наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов.