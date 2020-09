В Нижнем Тагиле появится план по ликвидации разливов нефти

Мэрия Нижнего Тагила начала поиски подрядчика, который разработает план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории города.

Согласно документации, при составлении плана должны быть учтены количество нефтепродуктов на объектах, максимальный объем их разлива, физико-химические свойства, гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия, а также наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов. После того, как план будет составлен, его надо согласовать с отделом гражданской защиты населения. Документ должно утвердить и ГУ МЧС России по Свердловской области. Начальная стоимость контракта составляет 60 тысяч рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 6 октября. Напомним, в конце июня по факту разлива нефтепродуктов в Алапаевском районе прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Загрязнение почвы вредными продуктами). Проверка надзорного ведомства показала, что почва в квартале 45 выдела 10 Асбестовского участка загрязнена нефтепродуктами. Их фоновое содержание было превышено в 13,3 раза. Общая площадь загрязнения составила более 302 квадратных метров. На Урале заведено уголовное дело из-за загрязнения почвы после разлива нефти

