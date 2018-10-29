Российский рынок недвижимости перейдет на проектное финансирование

При проектном финансировании банк предоставляет не кредит, а инвестиции, сообщают «Новые известия». Теперь девелоперу не потребуется крупный залог для обеспечения проекта.

Изменения в законодательстве буквально подстегнули застройщиков: с начала года компании активно оформляли разрешения на строительство. За май и июнь их в Москве выдано на 6 млн квадратных метров жилья, что сопоставимо с двумя годовыми объемами.

«При переходе на проектное финансирование определенные механизмы в деятельности компании будут перестроены», – пояснила коммерческий директор ФСК «Лидер» Ольга Тумайкина. По ее словам, иной станет сама схема реализации объектов, поскольку строящееся жилье продать уже не получится. Проектное финансирование станет сильным инструментом для защиты обманутых дольщиков, но стоимость квадратного метра в новостройке станет выше – как минимум на разницу между готовым и строящимся жильем.

На рынке сегодня стали появляться все больше новых объектов.С января по сентябрь стартовали продажи квартир в 122 новостройках, расположенных между Третьим транспортным кольцом и МКАД, что на 43% больше, чем в прошлом году.

ФСК «Лидер» на рынке с 2005 года, это один из первых девелоперов, который предпринял шаги для перехода на новую систему финансирования. Компания уже вывела на рынок два крупных объекта. Один из них – жилой комплекс «Рихард» в элитном Хорошевском районе на улице Зорге с доступной инфраструктурой Ходынки. Он представляет собой бизнес-класс на 802 квартиры площадью 47,85 тыс квадратных метров с авторской архитектурой от бюро «Атриум». Проект реализуют в 2022 году, инвестиции составили 7,7 млрд рублей.