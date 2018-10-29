Зарегистрированная в 2018 году фирма отремонтирует кровлю детсада в Нижнем Тагиле

Подрядчик по капитальному ремонту кровли детского сада на ул. Гвардейская, 61 определен в Нижнем Тагиле. Исполнителем по контракту стало ООО «Перспектива» из Екатеринбурга.

К участию в аукционе заявились три организации – ООО «Перспектива», ООО «Форест», ООО «УралИнвестСтрой». Победителем стала первая организация, снизив сумму с 2,7 млн рублей до 2,2 млн рублей.

ООО «Перспектива» находится в Екатеринбурге и специализируется на строительстве. Директором является Оник Аванесян. Компания зарегистрирована в 2018 году. Однако за период с апреля по октябрь текущего года фирма успела заключить несколько контрактов на общую сумму 6,8 млн рублей.