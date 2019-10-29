Из бюджета Свердловской области на Универсиаду-2023 выделят 40 миллиардов рублей
Сегодня, 19:20ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В бюджете Свердловской области в 2020-2022 годах предусмотрены расходы на проведение Универсиады в размере 40 млрд рублей. В 2020 году на строительство объектов из бюджета выделят 10 млрд рублей, пишет «Облгазета».
Сюжеты: Екатеринбург
Выступая в Заксобрании, Евгений Куйвашев завил, что эти средства региону придется изыскать из своего бюджета. Позднее Правительство РФ компенсирует их.
Также губернатор сказал о том, что Универсиада даст толчок для развития предпринимательства, строительной отрасли, современного транспорта, сферы гостеприимства. На данный момент на региональном и федеральном уровнях идет прорабатывание вопросов финансирования, строительства объектов и деревни Универсиады.
Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Государство выделит на ее проведение 2,5 млрд рублей. В следующем году в бюджет должна поступить первая выплата в размере 193 млн рублей.
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