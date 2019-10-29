Из бюджета Свердловской области на Универсиаду-2023 выделят 40 миллиардов рублей

Выступая в Заксобрании, Евгений Куйвашев завил, что эти средства региону придется изыскать из своего бюджета. Позднее Правительство РФ компенсирует их.

Также губернатор сказал о том, что Универсиада даст толчок для развития предпринимательства, строительной отрасли, современного транспорта, сферы гостеприимства. На данный момент на региональном и федеральном уровнях идет прорабатывание вопросов финансирования, строительства объектов и деревни Универсиады.