Мэрия Екатеринбурга заплатит 51 миллион рублей за план ремонта дорог к Универсиаде
Сегодня, 11:32ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Екатеринбурга готова заплатить 50,9 миллиона рублей за разработку плана ремонта дорог к Универсиаде-2023, соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Подрядчику предстоит разработать план реконструкции и строительства дорожной сети на участке в границах Сибирского тракта — ЕКАД — автодороги Екатеринбург-Кольцово — улицы Чистой.
Проект должен включать в себя план реконструкции дорожного кольца, реконструкцию Александровского бульвара, ремонт очистных сооружений и ЛЭП.
Победитель аукциона будет определен 8 ноября.
Напомним, ранее в уральской столице был сформирован оргкомитет по подготовке к проведению Универсиады — 2023. В него вошли представители строительной отрасли, чиновники и депутаты. Оргкомитет возглавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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