Мэрия Екатеринбурга заплатит 51 миллион рублей за план ремонта дорог к Универсиаде

Подрядчику предстоит разработать план реконструкции и строительства дорожной сети на участке в границах Сибирского тракта — ЕКАД — автодороги Екатеринбург-Кольцово — улицы Чистой.

Проект должен включать в себя план реконструкции дорожного кольца, реконструкцию Александровского бульвара, ремонт очистных сооружений и ЛЭП.

Напомним, ранее в уральской столице был сформирован оргкомитет по подготовке к проведению Универсиады — 2023. В него вошли представители строительной отрасли, чиновники и депутаты. Оргкомитет возглавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.