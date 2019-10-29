Минэкономики прогнозирует рост средних зарплат свердловчан до 50 тысяч рублей

Министерство представило документ на рассмотрение в ЗакСо региона. Экономисты предусмотрели позитивный и негативный варианты развития событий на ближайшие три года. По прогнозу, к 2022 году официальные доходы населения составят суммарно 2,3 триллиона рублей, что выше показателя 2018 года на 25%.

За чертой бедности могут оказаться чуть более 8% свердловчан, однако для них предусмотрены варианты социальной помощи.

Прогнозируется экономический подъем в связи с быстрыми темпами развития строительной отрасли на севере региона. В связи со строительным бумом, предлагается ориентироваться на поставку стройматериалов на север области.