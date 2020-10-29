В Нижнем Тагиле банкротят «Уралстроймонтаж»

В Нижнем Тагиле банкротят «Уралстроймонтаж»

Сегодня, 11:44ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле ФНС обратилась с иском в суд к компании «Уралстроймонтаж» с требованием признать ее банкротом, сообщает «ПравдаУрФО».

Компания получает подряды от одноименной фирмы Алексея Голященко, которая регулярно заключает контракты на дорожные работы с администрацией Нижнего Тагила. В этом году она получила подряды на 900 миллионов рублей.

Банкротство компании связывают с невыплатой заработной платы более чем 150 сотрудникам. К деятельности «Уралстроймонтажа» проявляется внимание и администрация города, так как один из объектов, стоимость которого составляет 550 миллионов рублей, был сдан с нарушениями государственного стандарта. Несмотря на это, сотрудничество с компанией продолжается.

Межрайонная инспекция ФНС России № 16 по Свердловской области потребовала признать компанию банкротом, указав на наличие задолженности в 13,5 миллиона рублей. Кроме того, требования были предъявлены еще пятью юридическими лицами. В общей сложности сумма требований составляет 60 миллионов рублей. Однако, по данным арбитражного управляющего Алексея Кочетова, это небольшая часть кредиторской задолженности фирмы.

С мая 2020 года счета компании были арестованы, и выплата зарплаты персоналу, по мнению управляющего, была проблематична. Введение процедуры банкротства позволяет контролировать данный процесс и своевременно выплачивать персоналу деньги. В среднем зарплата на предприятии составляет 22 тысячи рублей.

Кочетов утверждает, что компания имеет достаточно имущества для погашения долгов.

Есть дебиторская задолженность, в том числе со стороны «Уралстроймонтажа» (Голященко — прим. ред.). Эту фирму мы будем привлекать в рамках арбитражного дела. Финансовое положение банкротящейся компании связано с ее неплатежами. С кредиторами мы прорабатываем вопросы заключения мирового соглашения, рассказал Алексей Кочетов.

Банкротящееся предприятия привлекалось для выполнения подрядных работ фирмы Голященко, работающей в Нижнем Тагиле уже 15 лет. При этом численность сотрудников составляет всего порядка 20 человек. В отличие от подрядчика застройщик прошлый год закончил с прибылью 17 миллионов рублей.

Арбитражный управляющий утверждает, что выделение части персонала в отдельное юридическое лицо является распространенной практикой для оптимизации налогообложения. В таком режиме работать законно, в том числе и при исполнении госконтрактов.

Кочетов говорит, что долги объясняются неплатежами со стороны крупных заказчиков — администрации Нижнего Тагила и «Уралвагонзавода». В этом году компания получила два крупных контракта на строительство цехов на УВЗ общей суммой на 900 миллионов рублей с авансированием в размере 10%. Далее оплата работ осуществляется по факту выполнения каждого из этапов.

Еще на 88 миллионов рублей фирма Голященко заключила контракт с ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». В рамках него компания «Уралстроймонтаж» должен отремонтировать южный подъезд к Нижнему Тагилу.

Напомним, что компания ООО «Уралстроймонтаж» была зарегистрирована в 2017 году. Ее генеральным директором и учредителем является Алексей Самсонов. В 2018 году фирма получила выручку в 644 миллиона рублей и убыток в 730 тысяч. В 2019 году при выручке в 266,4 миллиона рублей год был завершен с убытком в 78,6 миллиона рублей.

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