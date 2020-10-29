В Нижнем Тагиле банкротят «Уралстроймонтаж»

Напомним, что компания ООО «Уралстроймонтаж» была зарегистрирована в 2017 году. Ее генеральным директором и учредителем является Алексей Самсонов. В 2018 году фирма получила выручку в 644 миллиона рублей и убыток в 730 тысяч. В 2019 году при выручке в 266,4 миллиона рублей год был завершен с убытком в 78,6 миллиона рублей.