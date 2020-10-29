В первом чтении принят проект бюджета России на 2021 год

В первом чтении принят проект бюджета России на 2021 год

Сегодня, 12:15ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В первом чтении принят проект федерального бюджета России на 2021 год, пишет в соцсети «Вконтакте» депутат госдумы РФ Алексей Балыбердин.

Он отметил несколько ключевых моментов из текста документа.

  • Увеличение финансирования национальных проектов на 15%;
  • Поддержка малого и среднего предпринимательства и IT-отрасли за счёт уменьшения страховых взносов в два раза;
  • Рост минимального размера оплаты труда на 5,5%. Индексация пенсий на 6,3%;
  • Выделение около 400 миллиардов рублей на выплаты малоимущим;
  • 90 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения;
  • Дополнительно 60 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями;
  • Прирост финансирования программы переселения из ветхого и аварийного жилья (6,4 млрд рублей) в ближайшие три года.

Депутат отмечает, что до конца ноября, когда будет приниматься бюджет во втором чтении, могут быть внесены поправки и коррективы.

Напомним, вчера член высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал, что «Единой России» нужно сконцентрироваться на приоритетах. Важно платить новые пособия, индексировать пенсии, МРОТ, прожиточный минимум, а также строить комфортную городскую среду. Очень важно реализовывать национальные проекты, о которых постоянно говорит президент страны Владимир Путин.

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