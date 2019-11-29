УЗП в Нижнем Тагиле оспаривает в суде предписания Ростехнадзора

С 5 по 12 июня 2019 года Ростехнадзор проводил внеплановую проверку по устранению ранее выявленных нарушений на УЗП. Предприятие не выполнило предъявленных требований: не переоформило лицензии на эксплуатацию химически опасных производственных объектов и на эксплуатацию взрывоопожароопасных производственных объектов.

Напомним, 24 июля Ростехнадзор проводил проверку на предприятии, по результатам которой вынес предписание — исправить 35 нарушений. Ведомство выявило, что на заводе отсутствует приказ руководителя о создании комиссии, не разработана декларация промышленной безопасности, не проведены меры по локализации и активации последствий аварий на площадке производства пластификаторов, а также не укомплектован штат работников.