В Екатеринбурге продают еще одну квартиру-«дворец»

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Квартира за 35 миллионов рублей продается в ЖК «Панорама» в Екатеринбурге, сообщается на портале недвижимости N1.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь квартиры 227 квадратных метров, она находится на восьмом этаже, имеет четыре лоджии и несколько санузлов. В объявлении сказано, что в ней «почти никто не жил».
Квартира оформлена в современном стиле, однако есть немало «дворцовых» элементов — массивные люстры с «позолотой», огромные «царские» кровати и стилизованные комоды.
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В этом же доме продается пентхаус с бассейном стоимостью 45 миллионов рублей.
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