7 правил для начинающего инвестора: как не прогореть на фондовом рынке

Количество счетов частных лиц на бирже начало прирастать с 2020 года, осенью 2021 года общее число людей, имеющих доступ к биржевой торговле, достигло 15 млн. С чем это связано? Во-первых, инвестиции стали доступнее. Рекламные компании банков гласят, что инвестиции – это просто. Открыть счет и начать торговать можно, не вставая с дивана, через мобильное приложение. А долгий период низких ставок по банковским вкладам подтолкнул людей искать большую доходность на рынке ценных бумаг. И хотя сейчас ставки начали расти, аппетит к инвестициям не снижается.
Однако инвестиции – всегда риск. Никто не может гарантировать прибыльность ваших вложений, а при неумелых действиях можно не только ничего не заработать, но и потерять вложенное. Обезопасить себя можно, зная базовые правила начинающего инвестора.
Главное – знание
Инвестиции – дело, которое нужно продумать сотни раз. Нельзя опрометчиво нажать кнопку «Купить», надеясь на выгоду. Успешные инвестиции основаны на знаниях и расчете.
Не жалейте время на качественное обучение, это тоже инвестиции, говорит руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Михаил Мамута.
Базовые знания о фондовом рынке и инвестировании можно получить абсолютно бесплатно. Полезные советы и статьи можно посмотреть на сайте Центробанка по финансовой грамотности – fincult.info. Практическое обучение найти у Московской биржи – school.moex.com.
А вот с аналитикой в соцсетях и телеграм каналах стоит быть осторожными: далеко не всем «экспертам» можно доверять, встречаются среди них и мошенники.
Не верьте в гарантированную высокую доходность
Помните, после роста всегда наступает снижение, поэтому не верьте обещаниям компаний о высоком росте доходности. Стопроцентных гарантий доходности на фондовом рынке быть не может, а движение рынка не всегда могут предугадать даже профессионалы.
Я в течение нескольких лет занимаюсь инвестициями, но это не основной мой доход, потому что в течение года показатели регулярно меняются. Невозможно всегда быть в большом плюсе, а иногда случается и минус, рассказывает тагильчанин Михаил.
Михаил Мамута поясняет, что хороший доход в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Если вам обещают высокий процент и привлекательную прибыль – стоит подумать о подвохе.
На фондовом рынке доходность и риск ходят парой. Чем больше можно заработать, тем больше вероятность потерять. И наоборот: чем меньше риск, тем ниже и потенциальная доходность. Выбирайте уровень риска, который подходит именно вам под ваши финансовые цели.
Не хотите вникать – обратитесь к профессионалам
Если у вас нет опыта инвестирования и вы не готовы тратить время на обучение, лучше воспользоваться помощью профессионалов, чем действовать наугад.
Самостоятельный подбор финансовых инструментов без должных знаний всегда будет ставкой на удачу, более безопасно отдать свои инвестиции в доверительное управление профессионалам. Самый простой и доступный вид пассивного инвестирования на сегодня – паевые инвестиционные фонды, начните с тех, которые инвестируют в надежные биржевые индексы, говорит Михаил Мамута.
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) – форма коллективных инвестиций. Управляющая компания ПИФ приобретает некий набор финансовых инструментов и управляет ими. Приобретая паи, вы получаете долю таких активов. Многие паи ПИФ можно купить на бирже. Таким образом вы не занимаетесь сами формированием своего инвестиционного портфеля, не тратите время на управление им.
Есть и другие варианты: консультация инвестиционного советника или вложения в стратегии доверительного управления. Эти услуги не бесплатны, но таким образом вы экономите время и избегаете ошибок, совершенных по незнанию.
Доверительное управление – это когда вы поручаете управляющей компании самостоятельно распоряжаться вашими деньгами. При таком варианте нужно примерно определиться со сроками и уровнем риска. Сделки от имени клиента будет заключать управляющий. Индивидуальные стратегии доверительного управления стоят недешево и подходят инвесторам с большим капиталом. Если же вы новичок, вы можете присоединиться к одной из стандартных стратегий, которые предлагают управляющие компании.
Инвестиционный советник (им может быть организация или индивидуальный предприниматель) может проанализировать вашу индивидуальную ситуацию и подготовить конкретные рекомендации по тому, в какие инструменты имеет смысл вкладываться именно вам. Останется только заключать сделки, следуя этим рекомендациям.
Независимо от вашего выбора, всегда помните, что работа на финансовом рынке требует лицензии Центрального банка. Связываться с нелегальными, то есть работающими без лицензии, организациями или частными лицами опасно. Проверить можно на сайте ЦБ.
Не отдавайте последнее
Не стоит инвестировать последние деньги, в попытке заработать избыточное можно потерять необходимое.
Мой знакомый продал квартиру, чтобы вложить все деньги в акции, которые показывали быстрый рост. Однако вскоре они снизились в цене. Человек остался без жилья, теперь он не знает – продавать акции с убытком или ждать неопределенное время пока цена снова пойдет вверх, рассказывает жительница Выи Алена.
Инвестирование – игра в долгую, на коротких промежутках ваши вложения могут показывать рост или снижение, это нормально. Чтобы не оказаться в ситуации, когда вам срочно нужны деньги, а ваши инвестиционные вложения в этот момент подешевели и выводить деньги невыгодно, нужно иметь финансовую «подушку безопасности». Запас из 3-6 сумм обязательных месячных расходов стоит держать в банке. Пусть вклад не принесет такого дохода, как инвестиции, зато вы в любой момент сможете воспользоваться этими деньгами. Сначала сбережения, потом – инвестиции.
Некоторые инвестиционные продукты, которые вам могут предложить в банках, подразумевают гарантии возврата вложенных средств (но не доходности). Однако – это не вклад, где ваши средства находятся под защитой государства, а обязательства конкретной финансовой организации.
Кроме того, доход по таким продуктам, как и условия возврата средств при досрочном выходе, могут определяться сложными параметрами, например, динамикой определенных акций. Оценить вероятность выполнения этих условий неопытный инвестор не может.
Приобретайте такие продукты только если вы полностью разобрались в том, как они работают, вам все понятно и всё устраивает.
Не кладите все яйца в одну корзину
Даже если вы уверены в перспективности какой-то компании, не стоит делать на нее все ставки. Лучший инвестиционный портфель – диверсифицированный, в котором средства распределены в разные типы активов из разных отраслей. Но собрать такой портфель, если вы начинаете инвестировать с небольших сумм, будет проблематично.
Для начала лучше инвестировать в акции широкого рынка через паи фондов, в облигации федерального займа или крупных российских компаний. По мере того, как вы разберетесь в принципах работы фондового рынка и нарастите свой капитал, можно постепенно добавлять и другие инструменты.
Используйте ИИС
Индивидуальный инвестиционный счет – слово, знакомое каждому инвестору. Это особый вид брокерского счета (или счета в управляющей компании), по которому можно получить налоговый вычет 13% (но не больше 52 тысяч руб. в год) с внесенной суммы. Если же вы не трудоустроены постоянно и не платите налог на доход физических лиц, вы сможете воспользоваться другой льготой – освободить от налога полученный доход по истечении 3 лет инвестирования.
Ваши деньги – ваша ответственность
Реальные риски некоторых финансовых инструментов новичкам нелегко оценить. Это ценные бумаги со сложными параметрами определения доходности, внебиржевые производные финансовые инструменты, ценные бумаги малых неизвестных компаний. С 1 октября 2021 года перед тем, как приобрести такие сложные инструменты, инвесторы должны пройти тестирование на понимание его особенностей и рисков. Если вы не можете самостоятельно пройти такой тест, вам не стоит пока в это инвестировать. Используйте эту возможность для самопроверки. Если не получилось, пересдать тест можно сколько угодно раз.
Чтобы не разочароваться в инвестировании, не нужно торопиться попробовать всё. За ваши финансовые решения отвечаете вы, поэтому относитесь к любым предложениям со здоровой долей скепсиса.