Средняя зарплата в Свердловской области в сентябре выросла до 48 тысяч рублей

Средняя зарплата в Свердловской области в сентябре выросла до 48 тысяч рублей
Средняя зарплата в Свердловской области в сентябре выросла до 48 тысяч рублей
Сегодня, 14:30ЭкономикаФото: 1MI
Средняя зарплата уральцев в первом месяце осени достигла 47 976 рублей.

Если сравнивать эту цифру с сентябрем 2020 года, то рост зарплат в области по сравнению с прошлым годом составил 10%. Среди самых высокооплачиваемых профессий лидируют финансисты и страховщики (76,8 тысяч рублей), ученые-исследователи и разработчики (более 75 тысяч), специалисты сферы информации и связи (71,2 тысячи).

Среди самых низкооплачиваемых профессий — сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (27,5 тысяч рублей) и специалисты, занимающиеся административной деятельностью и предоставлением сопутствующих допуслуг (32,5 тысячи). Даже рост зарплат в этих сферах оказался ниже среднего — без малого 8%, сообщает Свердловскстат.

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