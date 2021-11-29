Средняя зарплата в Свердловской области в сентябре выросла до 48 тысяч рублей

Если сравнивать эту цифру с сентябрем 2020 года, то рост зарплат в области по сравнению с прошлым годом составил 10%. Среди самых высокооплачиваемых профессий лидируют финансисты и страховщики (76,8 тысяч рублей), ученые-исследователи и разработчики (более 75 тысяч), специалисты сферы информации и связи (71,2 тысячи).