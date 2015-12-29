В Свердловской области задолженность по налоговым платежам выросла до 31,5 млрд рублей
29 декабря 2015, 12:15ЭкономикаMaurice
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За ноябрь 2015 года в Свердловской области задолженность по налоговым платежам, пени, налоговым санкциям, ЕСН и взносам в государственные внебюджетные фонды выросла на 557 млн руб. или на 1,8%. К началу декабря она составила 31 млрд 598 млн руб., сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.
С начала 2015 года налоговыми органами было направлено порядка 1 млн 215 тыс. требований на сумму 31 млрд 430 млн руб. Более 70% требований — об уплате имущественных налогов физическими лицами на сумму порядка 2 млрд 518 млн руб.
В результате принятых инспекциями области мер за 12 месяцев 2015 года урегулирована задолженность в общей сумме 27 млрд 227 млн руб. Из них 14 млрд 390 млн руб. взыскано в общем порядке, установленном Налоговым кодексом РФ, 5 млрд 868 млн руб. урегулировано путем проведения зачетов из переплаты. Оставшаяся сумма по различным основаниям признана безнадежной к взысканию и списана.
Коэффициент эффективности взыскания задолженности, включая процедуры банкротства, составил 69,8% при плановом уровне 65%.
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