В Свердловской области задолженность по налоговым платежам выросла до 31,5 млрд рублей

С начала 2015 года налоговыми органами было направлено порядка 1 млн 215 тыс. требований на сумму 31 млрд 430 млн руб. Более 70% требований — об уплате имущественных налогов физическими лицами на сумму порядка 2 млрд 518 млн руб.

В результате принятых инспекциями области мер за 12 месяцев 2015 года урегулирована задолженность в общей сумме 27 млрд 227 млн руб. Из них 14 млрд 390 млн руб. взыскано в общем порядке, установленном Налоговым кодексом РФ, 5 млрд 868 млн руб. урегулировано путем проведения зачетов из переплаты. Оставшаяся сумма по различным основаниям признана безнадежной к взысканию и списана.