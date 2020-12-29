В тагильском Дворце молодежи проверка выявила нарушения в использовании субсидий

В тагильском Дворце молодежи проверка выявила нарушения в использовании субсидий

Сегодня, 10:13ЭкономикаPhoto: Яндекс.Карты
Во Дворце молодежи в Нижнем Тагиле счетная палата во время проверки выявила 10 нарушений, среди которых ошибки в ведении бухгалтерского учета, а также некорректное использование субсидий.

Аудиторы проверили, как учреждение расходовало средства и распоряжалось имуществом в 2019 году, пишет ИА «Все Новости».

В 2019 году Дворец молодежи не смог справиться полностью с муниципальным заданием, касающимся организации досуга детей и молодежи. Поэтому учреждение вернуло в городской бюджет более двух миллионов рублей. Кроме того, были нарушены условия муниципального задании по организации работы клубов и объединений, занимающихся народным творчеством. Так, в казну вернулись еще 94 тысячи рублей. Субсидия в 579 тысяч рублей из бюджета направлены на цели, не связанные с муниципальным заданием.

Также неточности были выявлены в бухгалтерской отчетности. Из-за этого искажение за 2019 год составило 41 тысячу рублей. В бухучете имущества, которое сдается в аренду — не отражены 187 тысяч рублей.

Результаты проверки были направлены главе города Владиславу Пинаеву и городской думе. На ближайшем заседании отчет будет рассмотрен. Также результаты направлены в прокуратуру Ленинского района.

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