В тагильском Дворце молодежи проверка выявила нарушения в использовании субсидий

Аудиторы проверили, как учреждение расходовало средства и распоряжалось имуществом в 2019 году, пишет ИА «Все Новости».
В 2019 году Дворец молодежи не смог справиться полностью с муниципальным заданием, касающимся организации досуга детей и молодежи. Поэтому учреждение вернуло в городской бюджет более двух миллионов рублей. Кроме того, были нарушены условия муниципального задании по организации работы клубов и объединений, занимающихся народным творчеством. Так, в казну вернулись еще 94 тысячи рублей. Субсидия в 579 тысяч рублей из бюджета направлены на цели, не связанные с муниципальным заданием.
Также неточности были выявлены в бухгалтерской отчетности. Из-за этого искажение за 2019 год составило 41 тысячу рублей. В бухучете имущества, которое сдается в аренду — не отражены 187 тысяч рублей.
Результаты проверки были направлены главе города Владиславу Пинаеву и городской думе. На ближайшем заседании отчет будет рассмотрен. Также результаты направлены в прокуратуру Ленинского района.