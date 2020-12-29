В тагильском Дворце молодежи проверка выявила нарушения в использовании субсидий

В 2019 году Дворец молодежи не смог справиться полностью с муниципальным заданием, касающимся организации досуга детей и молодежи. Поэтому учреждение вернуло в городской бюджет более двух миллионов рублей. Кроме того, были нарушены условия муниципального задании по организации работы клубов и объединений, занимающихся народным творчеством. Так, в казну вернулись еще 94 тысячи рублей. Субсидия в 579 тысяч рублей из бюджета направлены на цели, не связанные с муниципальным заданием.