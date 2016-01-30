Типографии в Нижнем Тагиле и Первоуральске будут проданы с молотка за 167 миллионов рублей

Обе типографии специализируются на печатании газет. За каждой из них закреплено по несколько земельных участков.

За Нижнетагильской типографией закреплено два земельных участка, а также здания, гаражи и склады в Нижнем Тагиле, Кировграде, Невьянске, Кушве и Верхней Салде. Штат работников состоит из 60 человек. Аукцион назначен на 22 марта. Стартовая цена типографии – 75 миллионов рублей.

Ещё дороже оценена Первоуральская типография, её торги начнутся с отметки 92 миллиона. Это связано с тем, что этой типографии принадлежит шесть земельных участков и здания в различных городах Свердловской области. В перечень имущества типографии попала даже котельная в Красноуфимске. Штат типографии состоит из 58 человек. Аукцион начнётся третьего марта.

В конце прошлого года у тагильчан была возможность приобрести недостроенный мост на улице Серова.