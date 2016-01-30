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Типографии в Нижнем Тагиле и Первоуральске будут проданы с молотка за 167 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Типографии в Нижнем Тагиле и Первоуральске будут проданы с молотка за 167 миллионов рублей

30 января 2016, 12:20ЭкономикаДенис Таратонов
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