Незаконное использование символики FIFA будет караться штрафом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла распоряжение o наложении штрафа за использование символики Чемпионата Мира – 2018. Виновные будут оштрафованы на сумму до 500 тыс.руб. или до 15% от выручки.
Использование бренда ЧМ-2018, как правило, в разы увеличивает привлекательность товаров, a соответственно и прибыль продавцов. Но сейчас бизнесменов начнут наказывать за использование символики FIFA , если с момента нарушения прошло не более 3-х суток.
Правом использования символики FIFA владеют только официальные спонсоры и партнеры Федерации. Эксперты отмечают, что стать правообладателем сложно как с юридической, так и финансовой точки зрения. Сегодня 90% товаров с символикой ЧМ-2018 произведены нелегально. Чаще всего бренд используется для производства сувенирной продукции, предметов одежды, рекламы товаров или мероприятий. По оценке специалистов, добавленный на товар логотип Чемпионата увеличивает его стоимость в 1,5-2 раза, пишут «Известия».
Указанные положения защитят права маркетинговых партнеров FIFA и предотвратят получение необоснованных доходов недобросовестными субъектами в связи с повышенным спросом на товары в преддверии Чемпионата Мира – 2018.
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