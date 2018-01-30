Незаконное использование символики FIFA будет караться штрафом

Использование бренда ЧМ-2018, как правило, в разы увеличивает привлекательность товаров, a соответственно и прибыль продавцов. Но сейчас бизнесменов начнут наказывать за использование символики FIFA , если с момента нарушения прошло не более 3-х суток.

Правом использования символики FIFA владеют только официальные спонсоры и партнеры Федерации. Эксперты отмечают, что стать правообладателем сложно как с юридической, так и финансовой точки зрения. Сегодня 90% товаров с символикой ЧМ-2018 произведены нелегально. Чаще всего бренд используется для производства сувенирной продукции, предметов одежды, рекламы товаров или мероприятий. По оценке специалистов, добавленный на товар логотип Чемпионата увеличивает его стоимость в 1,5-2 раза, пишут «Известия».