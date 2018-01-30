Новая страховая группа в РФ может оказаться схемой для обмана автомобилистов

Причиной такого быстрого обогащения «Опоры» является скупка активов. Владелец компании Александр Кондратенков купил портфель «Уралсиба», который в 2016 году занимал 17-е место по автострахованию и имел 270 тыс. договоров по ОСАГО. Затем – компанию «НАСКО» (16-е место по ОСАГО и 360 тыс. договоров), а в начале 2018 года приобрел портфель «Ангары» - более 100 тыс. договоров и 85% «автогражданки» в портфеле.

Сейчас идут переговоры по покупке «Югории», которая продала в 2016 году 900 тыс. полисов. При этом у самой «Опоры» автовладельцы купили в 2016 году лишь 13,2 тыс. договоров ОСАГО. Компания заявляет о том, что намерена создать полноценную страховую группу, однако эксперты сомневаются в этом намерении. Как пишет издание «Новые Известия», страховщиков волнует вопрос: за чей счет растет бизнес, и как он будет финансироваться в будущем.

По статистике, убытки от ОСАГО страховщики покрывают за счет более прибыльных направлений деятельности, однако для «Опоры» такой способ, по мнению экспертов, не актуален. Убытки фирмы по МСФО выросли с 264 млн рублей до 606 млн, а «НАСКО» сейчас находится в тяжелом финансовом состоянии, из-за чего прежний владелец и продал компанию. «Ангара» и «Югория» при этом еще приносят прибыли, но сопоставимые с убытками первых двух фирм.

По мнению страховщиков, руководитель рискует, создавая такой убыточный бизнес. Компания не сможет создавать резервы и производить клиентам страховые выплаты. По мнению аналитиков, фирма, работающая только по ОСАГО, может стать пирамидой. Она привлечет средства клиентов, а позже обанкротится. Сейчас эта схема довольно известна на финансовых рынках.

При этом сам Кондратенков не раз становился фигурантом спорных ситуаций: в 2009 году он был председателем страховой компании «РК-Гарант», которая вскоре обанкротилась, а через 1,5 года то же произошло и с другой фирмой под его руководством. Компании перед закрытием вообще перестали перечислять клиентам страховые выплаты, однако собирали взносы. Та же участь постигла и компанию «Вектор» под началом Кондратенкова, которая развивалась по аналогии с нынешней «Опорой».

Аналитики считают, что «Опора» рассчитывает на доверие людей к уважаемым фирмам, поэтому и не спешит объединять их все под одним названием. Компания намерена собрать с автолюбителей немало премий, однако никаких гарантий на будущее предоставить не сможет. Вероятнее всего, считают эксперты, «сомнительную» компанию ждет масштабное банкротство, и ее клиентам придется рассчитывать только на себя.