Поступления от штрафов за нарушения ПДД в Свердловской области выросли в 2 раза
30 января, 23:05Экономика
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Поступления в бюджет Свердловской области от штрафов за нарушение ПДД выросли в 2 раза.
Бюджет Свердловской области за 2017 год пополнился 362,5 млн рублей.
Это произошло за счёт выплат по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Информацию об увеличении доходной части от штрафов в 2,1 раза предоставило областное Министерство финансов.
По информации Znak.com, увеличение поступлений от штрафов произошло в рамках работы по повышению доходного потенциала Свердловской области.
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