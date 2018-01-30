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Проверка мэрии прошла в гимназии Нижнего Тагила из-за наценок на булочки в 187%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проверка мэрии прошла в гимназии Нижнего Тагила из-за наценок на булочки в 187%

30 января, 17:30Экономика
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