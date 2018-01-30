Проверка мэрии прошла в гимназии Нижнего Тагила из-за наценок на булочки в 187%

Ранее сообщалось о том, что Региональная энергетическая комиссия зафиксировала в Политехнической гимназии в Нижнем Тагиле завышенные цены на печёную продукцию: с января по май 2017 года в столовой продавались булочки с наценкой до 187%.

29 января глава города Сергей Носов посетил гимназию, чтобы получить от ее руководства комментарии относительно нарушений правил ценообразования в столовой.

Директор гимназии Елена Дъячкова пояснила, что цифра в 187% не соответствует действительности. Полученные РЭК данные связаны с техническими ошибками, которые допускал прежний персонал столовой. Как пояснили в гимназии, во время проведения проверки организацией питания занималась компания, которую в сентябре 2017 года заменила другая фирма.

Также Сергей Носов осмотрел саму столовую и удивился тому, что в гимназии обустроено кафе с камином и барной стойкой. Глава города считает, что все гимназисты должны быть в равных условиях, в том числе и в организации места для питания. Руководство гимназии в свою очередь пояснило, что в кафе питаются старшеклассники, так как зал обычной столовой не может вместить в себя всех учащихся, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.