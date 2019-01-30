Дебиторская задолженность перед Нижним Тагилом снижена на 122 млн рублей
Дебиторская задолженность перед Нижним Тагилом снижена на 122 млн рублей. Добиться снижения долга администрации города удалось благодаря проведению связанных расчетов с организациями-должниками по реализации продукции, которая востребована властями при выполнении муниципальных контрактов.
Владислав Пинаев рассказал о мерах, предпринятых для погашения дебиторской задолженности, на заседании правительства Свердловской области.
В Нижнем Тагиле для снижения долга проводится работа со службой судебных приставов. Еще одним способом в работе по погашению задолженности стало проведение связанных расчетов с организациями-должниками по реализации продукции, которая востребована властями при выполнении муниципальных контрактов. Именно данная мера позволила снизить задолженность на 122 млн рублей.
В планах муниципальных властей – создание единой базы, в рамках которой будет отслеживаться информация о наличии дебиторской задолженности у контрагентов муниципалитета. Если муниципалитет продолжит слаженно работать со службой судебных приставов, то этот способ принесет свои плоды, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости