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Дебиторская задолженность перед Нижним Тагилом снижена на 122 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дебиторская задолженность перед Нижним Тагилом снижена на 122 млн рублей

Сегодня, 06:30ЭкономикаФото: pixabay.com
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