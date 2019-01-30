Дебиторская задолженность перед Нижним Тагилом снижена на 122 млн рублей

Владислав Пинаев рассказал о мерах, предпринятых для погашения дебиторской задолженности, на заседании правительства Свердловской области.

В Нижнем Тагиле для снижения долга проводится работа со службой судебных приставов. Еще одним способом в работе по погашению задолженности стало проведение связанных расчетов с организациями-должниками по реализации продукции, которая востребована властями при выполнении муниципальных контрактов. Именно данная мера позволила снизить задолженность на 122 млн рублей.