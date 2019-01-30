Вывоз мусора для жителей Свердловской области может стать дешевле на 20%
Правительство Российской Федерации планирует ввести поправки в налоговое законодательство и освободить региональных операторов, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, от уплаты НДС. В случае, если это произойдёт, стоимость вывоза мусора для свердловчан снизится на 20%.
Появление в квитанциях с 1 января 2019 года графы за вывоз ТБО после начала мусорной реформы привело к тому, что общий коммунальный платёж для жителей Свердловской области вырос в среднем на 5-7% (от 118 до 160 рублей). Напомним, что с нового года плата начисляется не по площади жилья, а по количеству проживающих в нём человек.
В тариф сейчас входит плата за транспортные услуги, захоронение отходов и их негативное влияние на окружающую среду, за заключение договора, инвестиционная составляющая и НДС,рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В планах правительства РФ освободить региональных операторов от уплаты НДС, который с начала года вырос на 2%. В случае, если инициатива федеральных чиновников пройдёт все этапы до конкретных поправок в налоговое законодательство, вывоз мусора подешевеет на 20%, которым равняется НДС сейчас.
Планируемые нововведения, тем не менее, не повлияют на плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ. Ожидается, что в ближайшие годы произойдёт рост ставки, но не более чем на 4-6%, сообщает «Комсомольская правда Урал».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости