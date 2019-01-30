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Вывоз мусора для жителей Свердловской области может стать дешевле на 20%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Asphalt transport environment truck soil bulldozer 622469 pxhere.com

Вывоз мусора для жителей Свердловской области может стать дешевле на 20%

Сегодня, 00:30ЭкономикаФото: pxhere.com
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