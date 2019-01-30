Вывоз мусора для жителей Свердловской области может стать дешевле на 20%

Появление в квитанциях с 1 января 2019 года графы за вывоз ТБО после начала мусорной реформы привело к тому, что общий коммунальный платёж для жителей Свердловской области вырос в среднем на 5-7% (от 118 до 160 рублей). Напомним, что с нового года плата начисляется не по площади жилья, а по количеству проживающих в нём человек.

В тариф сейчас входит плата за транспортные услуги, захоронение отходов и их негативное влияние на окружающую среду, за заключение договора, инвестиционная составляющая и НДС,рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В планах правительства РФ освободить региональных операторов от уплаты НДС, который с начала года вырос на 2%. В случае, если инициатива федеральных чиновников пройдёт все этапы до конкретных поправок в налоговое законодательство, вывоз мусора подешевеет на 20%, которым равняется НДС сейчас.