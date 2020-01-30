Пособия и компенсации россиян с 1 февраля вырастут на 3%
Сегодня, 14:38ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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С 1 февраля пособия, выплаты и компенсации россиян будут проиндексированы на 3%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минтруда.
Речь идет о выплатах Героям Труда и Героям Советского Союза, пособиях на погребение, ежемесячных денежных выплатах, ежегодной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников и страховых выплатах при несчастных случаях.
Напомним, в этом году в Росси введен материнский капитал на первого ребенка. При рождении первенца женщина получит 466,6 тысячи рублей.
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