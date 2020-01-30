Пособия и компенсации россиян с 1 февраля вырастут на 3%

Речь идет о выплатах Героям Труда и Героям Советского Союза, пособиях на погребение, ежемесячных денежных выплатах, ежегодной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников и страховых выплатах при несчастных случаях.