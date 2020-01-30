Суд арестовал имущество GR-директора УВЗ из-за долгов тагильского ХК «Спутник»

Решение принято в конце 2019 года по иску конкурсного управляющего НП ХК «Спутник» Антона Саитова. По последним данным, арестованы счета Андрея Палатова, Александра Балбашева, Антона Алексеева, Александра Бачурина и спортклуба «Спутник».

Дело о банкротстве ХК «Спутник» начато 25 сентября 2018 года. 19 декабря 2018 года введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен Антон Саитов. 22 мая прошлого года его кандидатуру утвердили конкурсным управляющим. В реестр кредиторов включены ООО «Уральская хоккейная компания», Межрайонная ИФНС России № 16, «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области», ООО «УВЗ-Медиа Сервис» и ООО «Агентство содействия перспективным проектам». Общая сумма задолженности «Спутника» — 36 миллионов рублей, по данным на конец 2019 года.

В ноябре 2019 года конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности АО НПО «Уралвагонзавод», ООО «УВЗ-Медиа Сервис», ОД «Чистый город», членов правления клуба GR-директора УВЗ Андрея Палатова, PR-директора УВЗ Александра Бачурина, директора ХК «Спутник» Александра Балбашева и других. 22 ноября требования конкурсного управляющего были удовлетворены.