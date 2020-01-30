Свердловские чиновники в 2019 году выплатили бизнесменам 800 миллионов рублей долгов
Сегодня, 10:47ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В 2019 году в Свердловской области прокуратура добилась выплаты бизнесменам по госконтрактам 800 миллионов рублей долгов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
К административной ответственности привлечены 13 должностных лиц, они оштрафованы в общей сложности на 330 тысяч рублей. В случае повторного нарушения прокуратура будет добиваться отстранения чиновников в судебном порядке.
Долги по госконтрактам в прошлом году были выявлены в Верхней Пышме, Первоуральске, Североуральске, Екатеринбурге, Реже, Алапаевске, Ачитинском, Пригородном, Каменском районах.
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