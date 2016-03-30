Директора туристической фирмы из Нижнего Тагила судят за обман 54 клиентов

Со своих клиентов, которых набралось 54 человека, Татьяна Комухина получила в 2015 году более 6 миллионов рублей. Но ни один из них так и не съездил отдохнуть по купленной путевке.

Заявления от обманутых клиентов, которые заплатили за путевки, но не смогли выехать к месту отдыха, стали поступать в полицию летом прошлого года. Сотрудники отдела экономической безопасности провели проверку по фактам обращений. По факту мошенничества следственный комитет возбудил уголовное дело в августе 2015 года сообщили в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru.

Стоит отметить, что туристической фирмой Татьяна Комухина управляла 13 лет. По словам родственников, из-за скачков курса рубля в 2014 году у фирмы стали расти долги. К финалу этой истории они выросли до 9 миллионов рублей. Чтобы их погасить, тагильчанка продолжила заключать с клиентами новые договора. Осознав, что ситуация стала безвыходной, тагильчанка пыталась покончить с собой, но медикам удалось её спасти. Известно, что свою вину она не отрицает.

Пока неизвестно, какое наказание будет просить для неё прокуратура Нижнего Тагила. Сама Татьяна Комухина не стала отвечать на вопросы редакции TagilCity.ru.