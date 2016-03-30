В Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» подтвердил информацию о сокращении работников

Руководство предприятия подтвердило информацию. Причины закрытия цеха – экономические.

В октябре 2015 года на предприятии вышел приказ о консервации производства поливинилхлоридного пластиката и прессматериалов и о сокращении с 30 декабря 2015 года штатной численности рабочих и специалистов ОАО «Уралхимпласт». Под сокращение при этом попали 38 человек, из которых 25 трудоустроены в другие подразделения компании. В том числе – на производство спецпродукции и на производство синтетических смол. С остальными трудовые договоры были расторгнуты с предоставлением всех гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством сообщило журналистам TagilCity.ru управление по связям с общественностью предприятия.

Закрытый цех снабжал сырьем отдел по производству товаров народного потребления «Уралхимпласта». Его работу планируется приостановить ориентировочно 1 июня или несколько позже, когда закончится произведённое ранее сырье.

Таким образом, с 1 июня численность предприятия планирует сократиться еще на 9 штатных единиц, в частности, по таким должностям, как: начальник участка, аппаратчик установки опытного производства, модельщик по деревянным изделиям. Работникам выданы уведомления о сокращении штатной должности и предлагаются имеющиеся в компании вакансии пояснили журналистам TagilCity.ru представители управления по связям с общественностью «Уралхимпласта».

Предприятие обещает сокращаемым сотрудникам преимущественное право на трудоустройство при наличии вакансий, а также отмечает, что все взаимоотношения с работниками, в том числе сокращаемыми, проходят в строгом соответствии с Трудовых кодексом РФ.

Руководство завода не исключает дальнейшую продажу производственных мощностей закрытых цехов другим предприятиям, которые также будут заинтересованы в принятии на работу сотрудников «Уралхимпласта», поскольку те имеют уникальные компетенции.