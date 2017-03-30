Грузия контрабандой поставляет турецкие помидоры в Россию

Фактически отследить страну-производителя томатов почти невозможно. Даже пробы пыльцы не могут дать точного результата. Если помидоры из Турции не смогут поступать в Россию через Белоруссию, то они будут поступать через Армению или Грузию, пишут «Известия».

Так, установлено, что в прошлом году Грузия увеличила закупки томатов в четыре раза, в сравнении с предыдущим годом. При этом поставки помидоров из Грузии в Россию выросли в семь раз. Например, за один месяц Грузия поставила россиянам томатов на $145 тыс. — в четыре раза больше, чем за весь 2014 год.

Предположительно, томаты в Грузии переупаковываются и поставляются уже под другим наименованием, где производителем значится поставщик.

Напомним, что ограничение на ввоз в Россию томатов из Турции действует с января 2016 года, Турция в связи с этим несет убытки и пытается их компенсировать через поставки посредникам. Россельхознадзор при этом заявил, что пока не планирует снимать эмбарго.